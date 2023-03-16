Els nodes UOC de París i Londres impulsen espais de debat en dues noves trobadesEls drets de les dones i la gestió esportiva d’elit centren les trobades dels nodes UOC de París i Londres, amb la participació de professionals de la comunitat.
Els nodes UOC de París i Londres han celebrat dues noves trobades els dies 3 i 5 de novembre, respectivament, que han permès als membres de la comunitat UOC compartir experiències, intercanviar punts de vista i reflexionar conjuntament sobre qüestions d’interès social i professional.
París: una mirada als drets de les dones, de Beijing 1995 fins avui
La trobada del Node UOC París, celebrada el dimarts 3 de novembre, va comptar amb la participació de Laura Sánchez León, experta en gènere a l’Agència Francesa del Desenvolupament (AFD). La sessió va girar al voltant dels drets de les dones i va proposar un recorregut pels avenços, els reptes i les transformacions dels darrers trenta anys, des de la IV Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijing el 1995, fins a l’actualitat.
La conversa va oferir una oportunitat per posar en perspectiva els compromisos internacionals en matèria d’igualtat de gènere i reflexionar sobre els progressos assolits, així com sobre els desafiaments que encara persisteixen per garantir els drets de les dones arreu del món.
Londres: esport, lideratge i noves perspectives
Per la seva banda, el Node UOC Londres va celebrar la seva trobada el dijous 5 de novembre amb Gonzalo Rodríguez García, General Manager de les London City Lionesses. La delegada del node, Elena Gil Auñon, va conversar amb ell sobre la seva experiència professional al capdavant de diferents organitzacions esportives i van obrir un espai per explorar perspectives sobre el món de l’esport i la seva realitat actual.
La trobada va permetre apropar els assistents a l’experiència de gestió d’un club esportiu i conèixer de primera mà les reflexions d’un professional que desenvolupa la seva activitat en aquest àmbit.
Converses que connecten la comunitat UOC
Més enllà de les persones convidades i dels temes tractats, un dels elements més destacats de totes dues trobades va ser la participació activa dels assistents i dels membres dels nodes. Les preguntes, les aportacions i l’intercanvi d’experiències van enriquir les converses i van afavorir un diàleg obert, en què les diferents perspectives van contribuir a ampliar la mirada sobre les qüestions plantejades.
Aquests espais de participació van posar de manifest el valor dels nodes com a punts de trobada de la comunitat UOC a escala internacional: entorns on establir connexions, compartir coneixement i generar reflexions col·lectives que van més enllà de les trobades. La implicació dels participants va convertir les trobades en una experiència compartida d’aprenentatge, conversa i construcció de vincles.
Uneix-te als nodes UOC i participa-hi!
Les trobades de París i Londres són un exemple de com els nodes UOC contribueixen a mantenir viva la comunitat universitària més enllà del campus i a crear oportunitats per conèixer persones, descobrir noves perspectives i conversar sobre temes d’interès comú.
T’animem a participar en les properes activitats i a formar part dels nodes UOC! Tant si ja formes part de la comunitat com si t’agradaria connectar amb altres membres de la UOC a la teva ciutat, els nodes són una bona oportunitat per compartir experiències, ampliar la xarxa de contactes i impulsar iniciatives conjuntes. Uneix-te als grups de LinkedIn dels nodes de París i Londres per estar al dia de les activitats i no perdre’t les properes trobades.