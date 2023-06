Programa de Desenvolupament Professional de Transformació digital de l'empresa

La transformació digital en els negocis comporta un canvi en la cultura organitzativa i estableix les bases per a continuar sent competitius i per a innovar a partir del coneixement, tot incorporant millores que aportin valor econòmic i social. E

La transformació digital en els negocis comporta un canvi en la cultura organitzativa i estableix les bases per a continuar sent competitius i per a innovar a partir del coneixement, tot incorporant millores que aportin valor econòmic i social. E

ls Programes de Desenvolupament Professional són formació d'actualització de curta durada per a professionals amb garantia de qualitat universitària. El programa està alineat als següents ODS - Objectius de Desenvolupament Sostenible (2015-2020): ODS 4 Educació de qualitat promovent una educació online adaptada al context i aprofitant la tecnologia, buscant solucions equitatives i d'accés universal, ODS 8 Treball decent i creixement econòmic contribuint a una economia que aporti més beneficis socials, més resilient i avançant cap a la transformació digital de les empreses i el ODS 9 Indústria, innovació i infraestructura aprofitant les tecnologies emergents per a la digitalització i la innovació.

La transformació digital en les organitzacions va més enllà de la incorporació de les tecnologies de la informació a les empreses, atès que permet desenvolupar nous models de negoci en els quals la tecnologia té un paper essencial perquè esdevé una palanca de canvi en la cultura empresarial. Per tant, la digitalització de les empreses ens permet reinventar i repensar la visió i l’estratègia del negoci, com també la cultura d’empresa, per a competir de manera òptima en el mercat actual aprofitant les oportunitats digitals que ens aporta l’ús eficient de la tecnologia a totes les àrees de l’empresa.

Actualment, la majoria de les empreses encara no disposen d’una estratègia clara de digitalització i transformació digital com a part principal del seu model de negoci, la qual cosa resulta necessària i imprescindible en el context actual de globalització, competitivitat i ús intensiu de les tecnologies.

Per tal de dur a terme amb èxit el procés de transformació digital en les empreses, haurem d’implantar canvis constantment per a passar d’un estat inicial a l’estat final que hàgim definit en la nostra estratègia de digitalització de les empreses. Per a fer-ho, és important conèixer i aplicar les fases de la transformació digital, entesa com una proposta de classificació dels passos que segueixen les empreses i les organitzacions a fi d’arribar a l’estat final desitjat.

Cal constatar que, seguint un model de transformació digital en els negocis, tots els aspectes de l’evolució del negoci, incloent-hi la gestió dels resultats esperats d’aquesta transformació, com ara el canvi de funcions i responsabilitats, les operacions o les tasques, tenen un impacte en el model de negoci i un pes més substancial en l’economia digital. Finalment, abordarem com podem implantar la digitalització de les empreses a partir d’un marc de referència d’èxit i ens situarem per a poder prendre decisions de negoci amb dades millors i anàlisis completes i exhaustives.

Per a posar en marxa aquests processos de transformació digital en les organitzacions calen persones i professionals amb iniciativa i capacitat per a liderar el canvi que han d’emprendre les seves organitzacions en un entorn tan complex i canviant com l’actual. A partir d’aquest curs de transformació digital pràctic i professionalitzador, el participant assolirà els coneixements i les habilitats necessàries per a: