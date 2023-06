Assignatura de Dret Administratiu I

Objectius

Com a continuació lògica d'allò estudiat en l'assignatura Estructures administratives, l'estudi d'aquesta nova assignatura té com a objectiu continuar analitzant els aspectes essencials de l'ordenament jurídico-administratiu, entès aquest com la part de l'ordenament jurídic que té per objecte regular l'organització, els mitjans i les formes d'actuació de les administracions públiques i, consegüentment, les relacions jurídiques que s'estableixen entre aquestes administracions i la resta de subjectes que operen en l'àmbit jurídic.

Més concretament, els objectius perseguits en aquesta assignatura són els següents: