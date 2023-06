Curs Professionalitzador d'Analítica web, monitorització, posicionament i màrqueting en cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. És una oportunitat per a marques i organitzacions de fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat. Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per a optimitzar els espais de la marca —blogs; fòrums; perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris. Aquest mètode s’anomena, d’una manera general, optimització per mitjans socials ( social media optimization, SMO). També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que cal seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com ...

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting de cercadors

Els cercadors són una destinació massiva per a resoldre problemes i necessitats. És una oportunitat per a marques i organitzacions de fer-se visibles just aquí, el lloc on els usuaris busquen, i en el moment concret en què hi ha una necessitat. Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per a optimitzar els espais de la marca —blogs; fòrums; perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo—, per tal d’atraure més usuaris. Aquest mètode s’anomena, d’una manera general, optimització per mitjans socials ( social media optimization, SMO). També analitza com aquests mitjans socials amplien l’impacte de les accions de màrqueting, les fases que cal seguir per a definir una estratègia i un posicionament a la xarxa, com s’ha d’utilitzar cada plataforma (màrqueting de mitjans socials) i com el coneixement de l’analítica web facilita el mesurament, l’avaluació i l’explicació de les dades que s’obtenen.