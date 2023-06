Curs Professionalitzador de Community management i social màrqueting

El curs de community management permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte de CRM (gestió de relacions amb els clients).

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat al web 2.0. Aquesta assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com fer accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís) i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris).

E-marketing i e-commerce

Community management

Aquest curs de màrqueting en xarxes socials proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting en mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent. La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització.

L’assignatura del curs online de community management permet obtenir les claus per a idear i implementar estratègies de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.