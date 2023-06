Curs Professionalitzador de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals

Perfil

L'especialització de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals capacita a la persona titulada per detectar les oportunitats de creixement i treball creatiu, així com determinar en què consisteix i com es fa un pla estratègic. També serà capaç d'abordar la problemàtica de la planificació de recursos humans per gestionar els processos de selecció de personal i les diferents fases, i per últim adquirirà els coneixements que li permeten examinar les polítiques de formació, per estudiar els processos i sistemes d'avaluació i retribució. Per últim, a través d'aquest curs el titulat serà capaç d'analitzar l'element normatiu clau en la branca de Dret del Treball, com és el conveni col·lectiu, i els conflictes col·lectius laborals.

Competències del curs de Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals