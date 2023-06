Curs Professionalitzador de Màrqueting en cercadors, social media i analítica

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting. Analitza com la xarxa facilita una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d'agències o suports, i la democratització de la publicitat a la web 2.0. Aquesta assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com realitzar accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i l'advergaming (jocs publicitaris). Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte de CRM (gestió de relacions amb els clients).

E-màrqueting i comerç electrònic

Analítica web, monitoratge, posicionament i màrqueting en cercadors

Els cercadors són una destinació massiu per resoldre problemes i necessitats. Són una oportunitat perquè les marques i organitzacions es facin visibles precisament on busquen els usuaris i en el moment concret en què sorgeix una necessitat. Aquesta assignatura desenvolupa les tècniques tant de SEO com de SEM per optimitzar els espais de la marca: blocs, fòrums, perfils socials com Facebook, LinkedIn, Twitter i Google Plus; marcadors socials; sistemes de geolocalització com Google Place, Google Maps o Foursquare, i plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo, i per atraure un major nombre d'usuaris. Aquest mètode se sol denominar optimització de mitjans socials (SMO). També analitza com aquests mitjans socials amplien l'impacte de les accions de màrqueting, les fases que cal seguir per definir una estratègia i el posicionament a la xarxa, com utilitzar cada plataforma (màrqueting en mitjans socials) i com el coneixement de l'analítica web facilita el mesurament, avaluació i explicació de les dades obtingudes.