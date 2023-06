Curs d'Anàlisi de la informació financera

El curs es compon de dos reptes:

Repte 1. Diagnosi economicofinancera individual i comparativa sectorial

Per poder prendre decisions encertades, cal conèixer a fons el negoci actual i futur. I, en aquest sentit, l'anàlisi economicofinancera és una metodologia que permet avaluar la situació actual i, alhora, ofereix una diagnosi financera de l'empresa i proposa mesures correctores. Atès que l'evolució de l'economia en general no afecta d'igual manera tots els sectors, les conclusions obtingudes individualment de l'empresa s'han de complementar amb dades sectorials i, en particular, amb les societats que són competència directa per veure la posició de la societat en relació amb el seu entorn competitiu i millorar la diagnosi final.

Repte 2. Posem llum a la consolidació dels estats financers?

En l'actual entorn econòmic, sovint ens trobem amb empreses que participen en capital d'altres societats (dependents) on exerceixe...