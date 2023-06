Curs de Com crear un curtmetratge

Aquest curs es dirigeix a persones interessades a conèixer i experimentar processos creatius propis de l'audiovisual (guió, producció, direcció, muntatge) de manera sistemàtica però adaptada a un context àgil, mòbil i de petit format.

Encara que el curs està preparat per a públic en general amb nocions bàsiques i, sobretot, inquietud i sensibilitat per l'audiovisual, tenim en compte professionals del sector de la comunicació o de l'àmbit artístic per treure més profit de les possibilitats dels dispositius mòbils per a la creació d'imatges i sons (escriptors/res, artistes, periodistes, dissenyadors/res). Així mateix, ens dirigim a professionals de l'educació que vulguin experimentar o acompanyar els seus alumnes en processos creatius a partir de dispositius mòbils (professorat de secundària, batxillerat, cicles formatius, educació per a joves o adults o educació superior).