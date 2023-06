Curs d'HTML i CSS

Per cursar Formació de Postgrau no cal tenir titulació oficial universitària. Si acredites una titulació universitària oficial reconeguda rebràs, segons el curs superat, un diploma de màster o un diploma de postgrau. Si no l'acredites, rebràs un diploma d'extensió universitària. Superant especialització o curs rebràs, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització o un certificat de superació de curs. En especialitzacions o cursos no cal acreditar estudi previ.