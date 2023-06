Curs de Disseny i edició de còmics

El curs s’adreça a aquelles persones que desitgin autopublicar la seva pròpia creació, que vulguin professionalitzar-se en una editorial de còmic o que, si ja hi treballen, necessitin adquirir coneixements d’ús de tècniques i eines digitals noves i eficaces. Aquesta formació breu, intensiva i eminentment pràctica, ha estat dissenyada per conèixer els elements bàsics del llenguatge de la narrativa gràfica en diverses manifestacions culturals i, sobretot, per aprendre a dissenyar i editar obres amb totes les garanties de qualitat artística i tècnica.

El Curs de creació i disseny de còmics ve a sumar-se a aquest procés d’institucionalització del gènere cobrint l’àrea de la producció editorial, amb uns continguts, una metodologia i un entorn educatiu propis d’una formació acadèmica eminentment professionalitzadora.

A l’aula virtual, amb el guiatge constant d’un professor expert en l’edició de còmics, i juntament amb col·legues fans del gènere, treballarem totes les fases de concepció, edició i producció dels nostres projectes particulars, des de la recepció dels originals fins a la maquetació per a la impressió o tancament del format digital. Aprendrem a reconèixer els formats, estils i tipologies del gènere, i adquirirem les habilitats necessàries per processar i corregir tant el material gràfic com el textual, essencial per construir unes obres cada vegada més riques gràcies a la irrupció de la tecnologia.

Aquesta formació t’equiparà per: