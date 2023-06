Per donar resposta a aquestes necessitats emergeix l'estratègia de dades, que permet a una organització alinear les iniciatives de dades amb l'estratègia organitzacional, a la vegada que es crea un full de ruta amb accions específiques per a incrementar la maduresa trans...

Tot i la popularitat dels projectes d'analítica, moltes organitzacions no aconsegueixen generar l’impacte esperat en la presa de decisions. És normal preguntar-se: què està passant? Per què no som capaços de millorar la nostra gestió a partir de les dades? Per què la rendibilitat de la inversió i l’adopció és molt menor a l'esperada?

Tot i la popularitat dels projectes d'analítica, moltes organitzacions no aconsegueixen generar l’impacte esperat en la presa de decisions. És normal preguntar-se: què està passant? Per què no som capaços de millorar la nostra gestió a partir de les dades? Per què la rendibilitat de la inversió i l’adopció és molt menor a l'esperada?



Aconseguir l'èxit en cadascuna de les iniciatives requereix tenir un enfocament holístic respecte a la dada i poder respondre les preguntes anteriors.

Per donar resposta a aquestes necessitats emergeix l'estratègia de dades, que permet a una organització alinear les iniciatives de dades amb l'estratègia organitzacional, a la vegada que es crea un full de ruta amb accions específiques per a incrementar la maduresa transversal en aquest àmbit. De fet, aquesta iniciativa corporativa uneix persones, processos i tecnologia per canviar el model operatiu de l’organització.

El curs d’Estratègia i Cultura Analítica dota als professionals de les competències fonamentals per a orientar una organització cap a les dades i les evidències.

Aquest curs és una introducció per a tota classe de professionals, incloent-hi aquells interessats en cursar el màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics o qualsevol dels seus programes derivats.

La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia en l'àmbit de la business intelligence.