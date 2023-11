Curs d'Estratègies d'Inversió i Gestió de Patrimonis

El curs de postgrau et proporciona les tècniques necessàries per fer créixer i protegir el teu patrimoni financer. Identificaràs les diferents fases del cicle econòmic per anticipar actius amb millors perspectives a mitjà i llarg termini. A més, et familiaritzaràs amb els productes financers disponibles i les eines que et permetran aprofitar les oportunitats d'inversió de manera efectiva. També aprendràs a optimitzar el mix de la teva cartera d'actius, fet que et permetrà maximitzar la rendibilitat de les teves inversions segons el nivell de risc que estiguis disposat a assumir. Prepara't per prendre el control de les teves finances i aconseguir els teus objectius d'inversió amb confiança!