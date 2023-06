Curs de Gestió Empresarial d'Esdeveniments

Aquest curs es desenvolupa en el marc del postgrau de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius , l'estudi del qual t'ajudarà a adquirir els coneixements i les eines necessàries per a treballar com a gestor de festivals, fires, congressos, maratons, entre altres moltes competicions esportives. Està especialment dissenyat per a acreditar i formar professionals del món dels esdeveniments (gestors, disse...

El curs està orientat a conèixer les tècniques clau de l'organització i gestió , tocant temes com els recursos jurídics, el finançament i els pressupostos, les habilitats directives, recursos humans, contractació, drets d'autor, tècniques de negociació, metodologies d'avaluació i auditoria (auditing), entre d'altres disciplines.

També s'aportarà informació sobre les últimes innovacions, de caràcter tecnològic i social , que siguin destacades per al sector.

Aquest curs es desenvolupa en el marc del postgrau de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius, l'estudi del qual t'ajudarà a adquirir els coneixements i les eines necessàries per a treballar com a gestor de festivals, fires, congressos, maratons, entre altres moltes competicions esportives. Està especialment dissenyat per a acreditar i formar professionals del món dels esdeveniments (gestors, dissenyadors i avaluadors), i aquests coneixements adquirits estan enfocats a esdeveniments culturals, esportius i corporatius.

A través d'aquest postgrau obtindràs una formació pràctica, amb coneixements suficients per a aplicar a la realitat laboral d'aquest sector. Hem dissenyat diferents programes, tant de pràctiques com de treballs finals , amb empreses i institucions, situades a diferents països. Actualment, aquest programa té com a soci col·laborador a:

Sónar: Music, Creativity & Technology (Festival Internacional de Música Avançada i Congrés de Creativitat i Tecnologia de Barcelona).

Per a més informació et convidem a visitar el nostre blog: #UOCeventos