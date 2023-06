Curs d'Aprèn a fer llibres digitals. Edició en EPUB I

La generalització de la producció i la lectura de textos mitjançant una pantalla, i l'ús intensiu d'Internet ha fet que l'edició de continguts textuals hagi canviat radicalment els darrers anys. En aquesta assignatura s'aborden els canvis tecnològics que ha experimentat l'edició del text tant des del punt de vista del tractament del contingut com de la lectura en pantalla mitjançant diferents dispositius.



A partir del treball eminentment pràctic i progressiu, i amb el guiatge del professor i el suport de tutorials, duràs a terme el teu propi projecte d'edició d'un llibre electrònic, en el format EPUB. Comprendràs les bases tècniques que sustenten l'edició digital, i adquiriràs el coneixement bàsic dels llenguatges d'edició HTML i CSS. Aprendràs a treballar amb software de qualitat i en formats lliures, i comprendràs com s'ha de fer la transició cap a la indexació total i la web semàntica.



El curs té com a objectiu habi...

El curs té com a objectiu habilitar-te per a construir i editar llibres digitals complets, en el format estàndard i amb totes les garanties de qualitat tècnica, exportables a qualsevol dispositiu o plataforma del mercat editorial.



Els curs es realitza en una aula virtual en docència bilingüe català-castellà. Els espais de comunicació disposen d'eines de traducció automàtica.