Curs de Millora contínua en entorns canviants (UOC, QRM institute)

Aquest és un programa especialment enfocat per a formar a especialistes en millora contínua en entorns canviants. Un perfil que totes les organitzacions hauran d'incorporar en els pròxims anys. El programa comença amb una base important en estratègia, on podràs plantejar-te quines prioritats té la teva organització i en quins aspectes pots aconseguir un major impacte en el compte de resultats a mitjà i llarg termini. A continuació, podràs conèixer les dues principals metodologies de transformació global: Lean Manufacturing i Quick Response Manufacturing, així com les dues principals tècniques de suport a la millora contínua: Six Sigma i Kata. Finalment, tindràs accés a una sèrie d'eines i sistemes per simplificar la gestió, com reguladors de flux i sistemes pull, i per optimitzar el seu funcionament, com Estàndards de treball, 5S i SMED. Amb aquest programa, adquiriràs els coneixements necessaris per escollir la metodologia adequada i les eines adequades per millorar la competitivitat de la teva organització.



Per què fer aquest curs amb nosaltres?

Fer el curs amb nosaltres et proporcionarà una formació completa i actualitzada en millora contínua en entorns canviants i processos de fàbrica, amb la participació d’una entitat de prestigi com és QRM Institute. A més, el programa està dissenyat per respondre a les necessitats reals de les empreses i organitzacions actuals, amb una base sòlida en estratègia i la introducció de les metodologies més eficaces en la transformació global de la planta i les tècniques de suport a la millora contínua. També tindràs accés a una sèrie d'eines i sistemes per simplificar la gestió i optimitzar el funcionament de la teva organització. En definitiva, fer el curs amb nosaltres t'assegura una formació de qualitat que et prepararà per enfrontar els reptes del mercat actual i millorar la competitivitat de la teva organització. I el millor de tot!, ho podràs fer 100% online i al teu ritme!

Certificació QRM Bronze

Aquesta certificació s'adquireix en superar aquest curs i estareu preparats per promoure l'ús de la metodologia QRM a la vostra empresa, per donar suport a un projecte d'implementació de QRM i per exercir un paper actiu en el suport a la creació i desenvolupament de cèl·lules QRM.