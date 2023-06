Curs de Programació de videojocs 2D

David Pol Ahonen

Enginyer superior d'Informàtica per la UOC. Programador de videojocs amb àmplia experiència en la indústria i una extensa col·lecció de títols publicats al mercat amb diferents estudis. Actualment treballa com a desenvolupador independent en videojocs 2D, 3D i de realitat virtual per a tot tipus de plataformes.