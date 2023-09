Curs de Protecció de dades (DPD 180 hores)

El curs de Protecció de Dades de 180 hores està dissenyat per formar professionals especialitzats en la gestió de la informació i la protecció de dades. Es tracta d’un àmbit en constant creixement i demanda ja que tant les Administracions públiques com les empreses i organitzacions han de complir amb la normativa de protecció de dades continguda en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

El curs proporciona als estudiants els coneixements i les habilitats necessàries per exercir com a Delegat o Delegada de Protecció de Dades (DPD), un perfil professional molt buscat tant pel sector públic com pel privat. Així mateix la superació del curs permetrà a l’alumnat presentar-se a l’examen de certificació de DPDs establert per l’Esquema de Certificació AEPD-DPD. Cal subratllar que la titulació que proporcioni la UOC no equival a obtenir el títol de DPD segons l’esmentat Esquema, sinó que sols habilita per a presentar-se a un examen oficial, tal i com s’estableix en l’Esqu...