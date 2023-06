Curs de Construir Cultures de Qualitat de l'eLearning: Instruments i Pràctiques d'Avaluació

Es recomana tenir:

Titulació universitària de pedagogia o ciències de l'educació.

Titulació universitària de psicologia educacional, sociologia o administració d'empreses amb orientació en gestió d'organitzacions educatives.

Coneixements de lectura en anglès per a algunes lectures optatives.

Per fer el curs Construir cultures de qualitat de l'e-learning: instruments i pràctiques d'avaluació no és necessària ni obligatòria l'acreditació d'un títol universitari i no cal presentar cap documentació per matricular-se'n, i tampoc no fa falta cap document per obtenir la certificació de formació contínua que es rep un cop s'acaba i se supera el curs.