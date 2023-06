Seminari de Taller d'Hàbits: Canviar És Fàcil si Saps Com!

T’has fet mai propòsits per Any Nou? Quan comença un nou curs? Has dit mai «el dilluns començo!»? Si la teva resposta és que sí i el resultat dels teus propòsits ha estat que no has canviat res en el teu comportament diari o ho has fet només durant un termini breu de temps, aquest és un curs dissenyat per a tu. Tant és si el que vols és establir un nou hàbit saludable a la teva vida, una guia d'hàbits intel·ligents o canviar hàbits negatius. Pots ser un professional sanitari que vol ajudar els seus pacients o un ciutadà que simplement vol saber què és el que falla en els seus intents de canviar hàbits dolents.

En aquest curs d’hàbits per a canviar la teva vida, que no per ser introductori és menys rigorós, analitzarem d’una manera divertida i pràctica les aportacions principals que s’han avaluat des de la psicologia, i el que és millor… les que funcionen! Canvia els teus hàbits! És possible… si saps com fer-ho.