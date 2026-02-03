Què són els graus online?
Els graus oficials online de la UOC t'ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional. Aquests estudis superiors et preparen per encarar els reptes del mercat laboral.
Aconsegueix un títol oficial amb un mètode d'aprenentatge únic, 100 % online i amb l'acompanyament continuat del professorat.
Accés sense notes de tall
Modalitat online
Fins a 240 crèdits ECTS
Estudia un grau universitari online a la UOC
Quan curses un grau oficial online a la UOC, aprens per mitjà dels recursos disponibles del Campus Virtual. Treballa les activitats docents amb l'acompanyament permanent i personalitzat de l'equip docent. Aprèn compartint punts de vista amb companys i companyes i fes les pràctiques que et preparen per a la teva carrera professional.
L'oferta formativa de graus a distància que pots estudiar a la UOC és molt diversa. Graus universitaris per àrees de coneixement: Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Comunicació i Informació; Dret i Ciència Política; Disseny, Creació i Multimèdia; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.
Graus universitaris oficials i homologats
Els graus universitaris online de la UOC són titulacions oficials adaptades al sistema universitari europeu (espai europeu d'ensenyament superior, EEES). Són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.
Amb una càrrega lectiva entre 180 i 240 crèdits ECTS i una durada de 6 a 8 semestres, cada grau a distància de la UOC t'ofereix una formació universitària flexible orientada al món professional.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Preguntes freqüents sobre els graus de la UOC
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