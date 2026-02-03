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Què són els graus online?

Els graus oficials online de la UOC t'ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional. Aquests estudis superiors et preparen per encarar els reptes del mercat laboral.

Aconsegueix un títol oficial amb un mètode d'aprenentatge únic, 100 % online i amb l'acompanyament continuat del professorat.

Accés sense notes de tall

Modalitat online

Fins a 240 crèdits ECTS

Estudia un grau universitari online a la UOC

Quan curses un grau oficial online a la UOC, aprens per mitjà dels recursos disponibles del Campus Virtual. Treballa les activitats docents amb l'acompanyament permanent i personalitzat de l'equip docent. Aprèn compartint punts de vista amb companys i companyes i fes les pràctiques que et preparen per a la teva carrera professional.

L'oferta formativa de graus a distància que pots estudiar a la UOC és molt diversa. Graus universitaris per àrees de coneixement: Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Comunicació i Informació; Dret i Ciència Política; Disseny, Creació i Multimèdia; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Turisme.

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Graus universitaris oficials i homologats

Els graus universitaris online de la UOC són titulacions oficials adaptades al sistema universitari europeu (espai europeu d'ensenyament superior, EEES). Són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Amb una càrrega lectiva entre 180 i 240 crèdits ECTS i una durada de 6 a 8 semestres, cada grau a distància de la UOC t'ofereix una formació universitària flexible orientada al món professional.

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

Preguntes freqüents sobre els graus de la UOC

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