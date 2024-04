Per acabar, cal dotar d'una visió organitzativa el projecte engegat veient com pot afectar en l'estratègia digital de centre (EDC). Crearem o millorarem el pla de formació i establirem els mecanismes de col·laboració professional necessaris, així com la coordinació amb altres agents i institucions. Tot plegat, sense deixar de banda els criteris de privacitat, seguretat i benestar digital de tota la comunitat educativa.