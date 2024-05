Programa FOAP

1. Complir com a mínim algun dels requisits següents:

Títol de Grau o equivalent

Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions

Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

2. Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Persones desocupades

Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa.

Persones ocupades

Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a millora d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa.

3. Prova de nivell

Quan l’alumnat no disposi de l’acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients mitjançant una prova competencial pràctica de nivell consistent en exercicis de programació estructura amb almenys un llenguatge de programació (C o Phyton), coneixement de blocs condicionals, iteratius, funcions, declaració de variables, coneixements elementals d'Internet com ara Adreça IP, URL, domini i port, ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa i nivell d’anglès equivalent al nivell B1.

Per a la selecció dels candidats a accedir al curs es consideraran els següents coneixements: