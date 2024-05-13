AGRO Rural Digital
CONNECTA I TRANSFORMA EL TEU FUTUR DIGITAL AMB LA UOC
Vius en un entorn rural i vols millorar en l'ús de les tecnologies digitals, treure'n el màxim profit i de manera segura?
UOC Rural Digital és una comunitat d’aprenentatge i capacitació digital pensada per donar suport i nous coneixements a persones que viuen en municipis de fins a 5.000 habitants, a través de 8 cursos especialitzats. Aprèn a utilitzar la intel·ligència artificial al teu dia a dia i guanya seguretat
Matrícula oberta
Cursos amb IA incorporada
Formació en línia
Els cursos són en línia, totalment gratuïts i de fàcil accés des de qualsevol dispositiu, flexibles i adaptables a la teva disponibilitat de temps i connexió.
Docència i mentoria
Tindràs acompanyament docent i una mentoria que et guiaran a l'hora de fer el curs. A més, podràs accedir a la nostra comunitat, on compartirem experiències i propostes pràctiques per fer xarxa amb altres estudiants.
Intel·ligència artificial
Aprèn a fer servir la intel·ligència artificial a cada curs de UOC Rural Digital. Descobreix com aplicar-la en situacions reals i desenvolupa habilitats digitals pràctiques per al teu dia a dia.
Certificació
Amb la finalització de cada curs obtens un certificat de formació expedit per la UOC, per la realització i superació dels reptes amb una dedicació mínima de 8 h per curs; si la dedicació arriba a les 25 h, obtindràs el reconeixement d'un crèdit UOC.
Millora les teves competències digitals
Hi trobaràs eines, recursos i aplicacions d’intel·ligència artificial (IA) per treure el màxim rendiment de la tecnologia per al teu dia a dia, tant personal com professional, i per moure't amb confiança i seguretat pel món digital.
Amb exemples, reptes i activitats ubicades en contextos rurals, t'ajudarà a incorporar tecnologies digitals a la gestió i la promoció del teu negoci, a moure't amb facilitat i seguretat per les xarxes, a cercar informació, a accedir i gestionar serveis digitals com bancs, assegurances o administracions públiques i a moure't amb confiança per aquests àmbits de manera segura, cívica i ètica.
Tot el que has de saber del món digital
Cercar
Cercar informació, avaluar-la de manera crítica i organitzar-te amb els continguts i recursos que trobis.
Col·laborar
Comunicar-te i interactuar, compartir amb altres persones, col·laborar i treballar en xarxa.
Protegir
Cuidar la teva privacitat, la dels teus i la dels teus dispositius.
Innovar
Conèixer eines i aplicacions que t'ajuden en el desenvolupament professional i en la creació d'oportunitats.
Potencia les teves habilitats digitals amb IA
Amb la incorporació de la IA als cursos, aprendràs eines pràctiques i, sobretot, guanyaràs seguretat en el teu dia a dia i en l’àmbit laboral. No deixis passar l’oportunitat de potenciar les teves competències digitals amb la IA.
Cursos de formació
Connectant i participant en xarxa
Et capacita per participar a través de la xarxa i establir relacions de col·laboració útils i segures.
El poder de la xarxa: comunicació i col·laboració sense fronteres
Aprèn a comunicar i interactuar de manera efectiva, a compartir, col·laborar i treballar en xarxa, millorant la teva experiència digital amb l’ajuda de la IA: genera missatges més clars, prepara reunions amb eficàcia i potencia el treball en equip.
Protegint digitalment les comunitats
Et capacita per a la cerca d'informació i per a la seva valoració crítica, amb eines per ordenar-la i treure el màxim profit d'allò que trobes segons els teus interessos.
Escut digital: com assegurar la nostra privacitat a la xarxa. Ciberseguretat
Aprèn a protegir-te a tu i als teus dispositius, garantint la privacitat personal i digital, i descobreix com la IA pot ajudar-te a detectar riscos de seguretat i fraus en línia.
Actualitzant-se digitalment
Et capacita en habilitats, eines i aplicacions que et permeten innovar, emprendre i impulsar la teva iniciativa o carrera professional.
Emprenedoria digital: plans de negoci i habilitats professionals per a la innovació
Aprèn a fer un pla de negoci, coneix aplicacions i eines per a la innovació i potencia les teves competències professionals. Descobreix com la IA pot ser un motor d’innovació per generar idees, dissenyar plans de negoci i definir estratègies de màrqueting que impulsin el teu projecte.
Tens dubtes?
Escriu-nos un correu electrònic a formacio_subvencionada@uoc.edu i ens posarem en contacte amb tu.
Comença el teu viatge cap al futur digital amb una metodologia pensada per a l'èxit!
La millor tecnologia, els millors professionals, i un format totalment adaptat a tu.