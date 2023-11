Màster de Formació Permanent d'International Affairs and Diplomacy (UOC, UNITAR)

La Universitat Oberta de Catalunya es complau a oferir el màster de Diplomàcia i Assumptes Internacionals en col·laboració amb l'Institut de les Nacions Unides per a Formació Professional i Recerques (UNITAR, per les seves sigles en anglès). El nostre sistema en línia ofereix un programa acadèmic per a diplomàtics i funcionaris del govern que intervinguin en assumptes internacionals, com també per a qualsevol persona amb participació en les relacions internacionals i que vulgui iniciar una carrera professional en aquest camp. Amb més de 20 anys d'experiència com a universitat en línia, la UOC ha consolidat la seva reputació gràcies a la qualitat del seu ensenyament mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. La nostra universitat ha format més de 60.000 estudiants de grau i postgrau de 87 països, la qual cosa ha significat una contribució clau per a l'abast i el valor globals del nostre treball acadèmic. El pla d'estudis descrit en aquest fullet pre...

La Universitat Oberta de Catalunya es complau a oferir el màster de Diplomàcia i Assumptes Internacionals en col·laboració amb l'Institut de les Nacions Unides per a Formació Professional i Recerques (UNITAR, per les seves sigles en anglès). El nostre sistema en línia ofereix un programa acadèmic per a diplomàtics i funcionaris del govern que intervinguin en assumptes internacionals, com també per a qualsevol persona amb participació en les relacions internacionals i que vulgui iniciar una carrera professional en aquest camp. Amb més de 20 anys d'experiència com a universitat en línia, la UOC ha consolidat la seva reputació gràcies a la qualitat del seu ensenyament mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. La nostra universitat ha format més de 60.000 estudiants de grau i postgrau de 87 països, la qual cosa ha significat una contribució clau per a l'abast i el valor globals del nostre treball acadèmic. El pla d'estudis descrit en aquest fullet pretén oferir als estudiants una introducció general a assumptes internacionals i a temes geopolítics específics, a més de contribuir a desenvolupar i afermar les habilitats diplomàtiques necessàries per a col·laborar, de forma eficaç i eficient, en governs, organitzacions globals i regionals, agents no governamentals i també en el sector privat. La finalitat d'aquest màster és preparar la propera generació de dirigents del funcionariat, l'empresa i les organitzacions no governamentals internacionals. Quan hagis acabat amb èxit el programa del màster UOC-UNITAR, podràs tractar qüestions relacionades amb la participació internacional en tot un seguit d'ubicacions geogràfiques i per mitjà de múltiples disciplines acadèmiques que et permetran progressar en la teva trajectòria professional. Desitgem sincerament que gaudeixis aprenent amb nosaltres i que es compleixin les teves expectatives acadèmiques.

VIDEO DE TESTIMONIALS I GRADUATS