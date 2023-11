Diploma d'Expert de Tractament d'evidències i indicadors en els processos de qualitat externa de l'Educació Superior

Maite Fernández Ferrer

Doctora en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca consolidat "Learning, Media & Social Interactions". Des del 2010 ha format part de diferents estudis sobre competències i avaluació dels aprenentatges i de la qualitat a l'educació superior. Entre les seves estades de recerca internacionals hi ha, el 2012, la de la University of Cape Town (Sud-àfrica) durant sis mesos i, el 2015, la de la Universität zu Köln (Alemanya) durant tres mesos. El 2017, i gràcies a una beca predoctoral de la Generalitat de Catalunya, va completar el seu programa de doctorat internacional presentant la seva tesi sobre educació amb ús de les TIC, concretament sobre els nous cursos en línia massius i oberts i la seva avaluació. Actualment, treballa de professora lectora als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya on imparteix docència als màsters universitaris "Avaluació i Gestió de la Qualitat a l'Educació Superior", "Psicopedagogia" i "Educació i TIC"