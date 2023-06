Especialització d'Organitzacions Inclusives i Persones amb Discapacitat

En l’actualitat ens trobem davant d'un gir important a la societat que afecta a les organitzacions: una societat plural i diversa demana organitzacions inclusives i acollidores amb aquesta diversitat. Sovint s'ha presentat el la inclusió laboral com un imperatiu legal sense acabar de funcionar, per això cal partir d’una perspectiva d'equitat i també del propi rendiment laboral de les persones amb discapacitat i del seu rol en les organitzacions. L’estudiantat que cursi aquesta especialització, formada per tres assignatures, adquirirà competències per abordar aspectes rellevants de tot allò que es relaciona amb el pas cap a una Organització Inclusiva: concientització sobre temàtiques vinculades a la discapacitat, polítiques de l’organització, processos de selecció, accessibilitat, actitud vers la diversitat i comunicació dins l’organització.

El nostre objectiu és oferir estratègies globals (socials i antropològiques) així com organitzatives per acompanyar a les organitzacions ...