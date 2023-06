Especialització de Sostenibilitat en destinacions i organitzacions turístiques

No hi ha requisits d'accés i admissió, però cal explicitar que per a cursar aquest programa, en tractar-se d'assignatures de màster, és necessari tenir experiència acadèmica i/o professional.

Destacar que entre persones graduades que cursin aquest programa es pot potenciar una nova via d'accés al màster universitari amb el reconeixement de les assignatures cursades. Entre les persones que no són graduades, s'haurà de valorar la seva experiència professional prèvia per a poder obtenir un rendiment apropiat del programa, considerant el seu nivell de màster.