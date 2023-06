Diploma de Postgrau de Crisis Management and Strategic Planning (UOC, UNITAR)

El Postgrau en Gestió de Crisi i Planejament Estratègic és una oportunitat única dissenyada per augmentar la comprensió dels conflictes en totes les seves dimensions i explorar innovadores aproximacions a la seva gestió, resolució i transformació, amb l'ajuda the acadèmics líders en el món i experts. Construït amb la combinada expertesa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) té com a objectiu equipar els participants amb un ampli conjunt d'habilitats, coneixements de primera mà i expertesa única des del camp . El postgrau en Gestió de Crisi i Planejament Estratègic (veure més informació a sota) és adequat per a professionals que treballen en zones de conflicte, dins el marc d'organitzacions regionals, governamentals i no governamentals, també per a estudiants graduats, jónvenes investigadors o altres acadèmics que interessats en augmentar el seu coneixement sobre conflictes i adquirir habilita...

Elegir el postgrau en Gestió de Crisi i Planejament Estratègic els estudiants guanyen accés a una àmplia comunitat de graduats (alumni) al voltant de el món. Convertir-se en part d'aquesta comunitat serà un actiu valuós per a tota la vida.

Per a més informació pots consultar la fitxa de el programa en anglès.