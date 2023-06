Diploma de Postgrau de Brand Planning en el sector immobiliari Engel & Völkers-UOC

El màrqueting de continguts té com a objectiu crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris, guanyant la seva confiança i fent que la relació client-marca es prolongui durant molt més temps. Per altra banda, el branded content fa referència a un conjunt de tècniques que utilitzen les marques per connectar am...

Les marques neixen, creixen, es posicionen i --si no en tenim prou cura-- moren. Aquesta assignatura ens ajudarà a gestionar adequadament una marca i els seus actius per garantir-ne la pervivència i l'èxit. Entre d'altres estratègies, es treballarà específicament l'anomenat growth hacking, que aplega diverses tècniques orientades a aconseguir un posicionament i un creixement optimitzats.

1r semestre

Brand Planning (Comunicació de marques)

- Branding i growth hacking (5 Cr.)

- Màrqueting de continguts i branded content (5 Cr.)

El màrqueting de continguts té com a objectiu crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris, guanyant la seva confiança i fent que la relació client-marca es prolongui durant molt més temps. Per altra banda, el branded content fa referència a un conjunt de tècniques que utilitzen les marques per connectar amb els usuaris mitjançant continguts creatius. En aquesta assignatura aprofundirem en el branded content però també explicarem el màrqueting de continguts, partint d'un enfocament inicial teòric, anirem avançant amb l'aplicació pràctica, l'anàlisi de casos i avaluació dels resultats.

- Publicitat a social media (5 Cr.)

Aquesta assignatura se centra en analitzar les possibilitats publicitàries que ofereixen els mitjans socials per a les marques, productes i serveis de tota mena d'empreses i organitzacions. De la mateixa manera que molts mitjans de comunicació convencionals es van convertir (i fins i tot van néixer) com a mitjà publicitari, els social media constitueixen avui en dia un vehicle fonamental per a la comunicació persuasiva i comercial i, en molts casos, en garanteixen la seva subsistència gràcies als ingressos publicitaris.

2n semestre

Real Estate

- Mercat del Real Estate. Focus en el sector del luxe (5 Cr)

Aquesta matèria fa una anàlisi del mercat immobiliari: tendències, oportunitats i desafiaments, focalitzant-se en el sector de luxe.

- Dret i tributació immobiliària (6 Cr)

Aquesta assignatura representa una introducció al dret immobiliari, les fonts normatives, identificació dels principals contractes immobiliaris i fiscalitat.

Digital

- Estratègies SEM (4 Cr)

Aquesta matèria aporta el coneixement necessari per fer campanyes SEM (Search Engine Marketing). Amb aquesta assignatura podràs identificar el paper dels cercadors online en una estratègia de negoci; definir els objectius de l'empresa en relació a la seva presència en les cerques online; identificar les possibles estratègies de màrqueting en cercadors online i dissenyar plans de màrqueting en cercadors online