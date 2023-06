Diploma de Postgrau d'Estratègia de Dades i Business Analytics

El postgrau d’Estratègia de Dades i Business Analytics s'adreça a un perfil funcional i empresarial interessat a adquirir o completar la seva formació en mètodes, tècniques i eines d'anàlisis i mineria de dades i en la utilització de tecnologies d'intel·ligència de negoci, a nivell d'usuari avançat. Així com de conèixer eines i marc de referència que habiliten la transformació cap a una organització orientada a dades.

Especialitats i assignatures

E2. Estratègia de Dades

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial capacitats pràctiques per gestionar les dades com a actiu de valor per mitjà del govern de dades, així com per iniciar i liderar la transformació cap a una organització orientada a dades.

Es compon de les assignatures següents: