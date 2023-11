De fet, aquestes iniciatives corporatives uneixen persones, processos i tecnologia per canviar el model operatiu de l’organització i la manera com les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l&...

En aquest programa es tracten dos temes fonamentals per les organitzacions actuals. Per una banda, data governance que permet a una organització administrar de manera més eficient i eficaç la dada. Per l’altra, l'estratègia de dades, que permet a una organització alinear les iniciatives de dades amb l'estratègia organitzacional, a la vegada que es crea un full de ruta amb accions específiques per a incrementar la maduresa transversal en aquest àmbit.

El diploma d'expert d’Estratègia de Dades dota de les competències fonamentals per a dissenyar i implementar l'estratègia de dades i el pla de govern de dades.

En aquest programa es tracten dos temes fonamentals per les organitzacions actuals. Per una banda, data governance que permet a una organització administrar de manera més eficient i eficaç la dada. Per l’altra, l'estratègia de dades, que permet a una organització alinear les iniciatives de dades amb l'estratègia organitzacional, a la vegada que es crea un full de ruta amb accions específiques per a incrementar la maduresa transversal en aquest àmbit.

De fet, aquestes iniciatives corporatives uneixen persones, processos i tecnologia per canviar el model operatiu de l’organització i la manera com les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l'empresa per millorar la rendibilitat.

La UOC té més de vint anys d'experiència en la formació de professionals en línia en l'àmbit de la business intelligence.