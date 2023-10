Diploma d'Expert de Creació de relats d'impacte

Aquest programa ofereix una visió completa de les noves tendències narratives per a la creació de continguts transmedia. Aprendràs a desenvolupar històries que captivin i engresquin el teu target, així com a crear continguts audiovisuals per a les xarxes socials i altres plataformes digitals. També descobriràs noves formes narratives per destacar en un entorn cada vegada més saturat de contingut.

A continuació, trobaràs el principals aspectes que es tractaran en el curs: