Inconvenients i propostes de millora

No tot són avantatges. A l'estudi es reconeix que un dels inconvenients més habituals és la pèrdua del "factor humà". Així mateix, si per als més joves no és tan estressant, el document reconeix que "no totes les persones estan preparades per utilitzar mitjans tecnològics i telemàtics, sigui per capacitat, preparació, possibilitats, igualtat d'oportunitats o accessibilitat". "Encara hi ha alguna resistència a utilitzar les noves tecnologies en la resolució de conflictes", afirma Gil. A més, l'autora apunta com uns dels elements crítics que requereixen una atenció especial la protecció de dades i la preservació de la confidencialitat.

Com a primer pas per assegurar l'èxit de la mediació, tant si és virtual com presencial, l'informe manifesta la importància d'una configuració normativa correcta. En concret, es conclou que "cal establir regles i institucions que proporcionin el suport legal necessari perquè la protecció dels drets de la ciutadania sigui eficaç". L'informe desenvolupa un seguit de pautes per dur a terme la mediació electrònica i algunes consideracions per promoure'n l'ús.

Per acabar, l'estudi de la UOC i el Centre de Mediació de Catalunya proposa "elaborar una guia disponible per a la ciutadania respecte a la gestió i l'administració en línia dels conflictes per mitjà de la mediació, en què s'ofereixin assessories i es recomanin plataformes i eines tècniques per posar-les en pràctica eficaçment". L'objectiu últim és "entendre que la tecnologia és una eina més per a la gestió dels conflictes i saber quan i com aplicar-la", conclou la professora de la UOC.

L'Estudi sobre el nombre de mediacions electròniques a Catalunya i els aspectes per desenvolupar-les amb èxit ha estat elaborat per Ayllen Gil Seaton, hi ha col·laborat el mediador de conflictes Josep Maria Corominas i ha estat coordinat per Xavier Pastor Pérez , professor de la UOC, expert en la resolució de conflictes públics i socials i director de la Càtedra per a la Resolució de Conflictes, Mediació i Transformació Digital de la UOC.

Aquest treball de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 16 de l'ONU: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.