Desafiaments i recomanacions per generar valor suficient

Fer un diagnòstic que permeti conèixer la situació de l'organització en matèria de la generació de valor i en funció de cadascun dels components del medi ambient és el primer abordatge a l'empresa per entendre la situació i, a partir d'aquí, cal establir la metodologia a través de la qual podran innovar i, al seu torn, desenvolupar el canvi cultural en les persones perquè aquestes se sentin motivades i involucrades en aquest procés. Per a l'autor principal del llibre, "el més important és que components com la cultura, el lideratge, el desenvolupament de les persones i l'aplicació de tecnologies estiguin presents com una filosofia clara i estratègica per fer de l'organització un actor habilitat completament per transformar el planeta des del seu angle d'acció, entenent el nivell de responsabilitat que tenen en aquest procés".

És aquí on s'evidencia el desafiament més important, que és el cultural. "Tota transformació requereix un canvi d'hàbits i de costums en la manera com hem fet les coses. Els canvis culturals no són fàcils. De fet, és possible que siguin els més difícils", afirma Cateriano.

En aquest sentit, els qui es prenen seriosament la tasca d'innovar de manera transformadora comptaran amb beneficis a curt, mitjà i llarg termini, que van des de l'atracció de talents brillants fins al compliment de futures polítiques que s'hauran de desenvolupar davant del tema o endinsar-se en un mercat que cada dia prendrà més força i en el qual ser pioner serà un avantatge competitiu.

La publicació compta amb quinze exemples d'organitzacions a l'Amèrica Llatina, que van des de la Patagònia fins al nord de Mèxic —empreses com Natura del Brasil, Juan Valdez o el Grup ISA de Colòmbia, Volt Motors, una companyia que fabrica cotxes elèctrics a l'Argentina, entre altres companyies—, que són el viu exemple de bones pràctiques en el tema i que, a més, motiven a creure en aquest possible futur.

En l'actualitat, aquest destacat alumni UOC estudia i treballa a Vancouver, el Canadà, en un dels hubs més importants d'innovació i sostenibilitat, la qual cosa li permetrà portar el seu coneixement al mercat angloparlant d'Amèrica del Nord i obrir nous horitzons.

Fent de la innovació un tema personal

"M'he adonat que, quan les persones innoven, són més felices, perquè la innovació els treu de la rutina, i aquest sortir de la rutina és donar un cop d'ull a altres opcions i treballar per desenvolupar o millorar alguna cosa", indica amb certesa Edgar Cateriano, un home que es descriu a si mateix com una persona bastant entusiasta amb la vida: "M'agrada molt gaudir de tot el que la vida ens pot oferir, i viure en aquest sentit amb certa intensitat, aprofitant cada moment, traient-li el suc a la vida. I també soc una persona molt equilibrada".

Cateriano recorda el seu pas per la UOC com una experiència molt grata i interessant i emfatitza l'abast internacional, així com la inclusió, als quals va tenir accés en ser part de les aules d'aquesta universitat. "Fins ara tinc alguns amics de diferents parts del món amb els quals continuo tenint un grat contacte, i fins i tot a alguns els he conegut en persona. Després, el que ofereix la UOC és un coneixement que, en ser virtualitzat i poder-se donar de manera remota, també permet un abast més ampli d'inclusió social", afirma l'alumni.

A més, ressalta la metodologia d'anàlisi i discussió que es gesta en els fòrums de les aules virtuals, els quals li van brindar les eines necessàries per reflexionar i repensar les diverses arestes que trobava mentre avançava en la seva recerca i comprensió de la innovació.

Davant d'això, també reflexiona sobre el fet que la generació de valor suficient té molts fronts pels quals es pot expressar. Un d'ells és el component del medi ambient, que està vinculat amb el desenvolupament directe de l'ésser humà en les seves qüestions laborals, per exemple, vinculades amb educació, i indica que "quan una universitat com la UOC forma professionals perquè aquests es desenvolupin de manera eficaç, a favor de la seva pròpia professionalització i el desenvolupament del context en el qual se situen, aquesta institució genera valor suficient al component socioeconòmic. Aquesta és la gran oportunitat i aquest és el gran espai d'accionar de la UOC". Així mateix, també destaca que "la metodologia d'educació en línia, de qualitat i inclusiva, arriba a llocs llunyans on l'aprenentatge no hauria arribat d'una altra manera, per la qual cosa s'està empoderant les persones perquè siguin millors ciutadans per a la societat".