Guanyadors dels Santander X 2025 Awards a la UOC
L'esperit emprenedor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) torna a destacar, aquesta vegada en l’edició 2025 del programa SantanderX, una iniciativa promoguda pel Banco Santander que reconeix i dona suport als projectes innovadors, startups i spin-offs més prometedors sorgits de l’àmbit universitari.
En aquesta ocasió, la convocatòria ha guardonat un total de tres iniciatives emprenedores i una start-up universitària, amb una dotació econòmica de 2.000 € i 4.000 € respectivament.
Els projectes emprenedors premiats han estat:
Xperiences
Xperiences VR és una startup que revoluciona la formació empresarial utilitzant realitat virtual i intel·ligència artificial per entrenar habilitats humanes com el lideratge, la comunicació o la presa de decisions. Ofereix experiències immersives i avaluacions automàtiques en temps real gràcies a un sistema intel·ligent. La seva proposta ha estat validada en més de 10 pilots amb èxit. Actualment ven sessions presencials d’alt impacte i es prepara per llançar un model SaaS. És pionera en el món hispanoparlant en aplicar aquesta combinació tecnològica al desenvolupament del talent.
Picofon
Consisteix en un videojoc enfocat a millorar la consciència fonològica de nens d’entre tres i set anys, una habilitat indispensable per a l’aprenentatge de la lectura.
El joc incorpora eines d’intel·ligència artificial, com el reconeixement de veu i de moviments corporals, i inclou elements lúdics i narratius perquè els infants es diverteixin mentre practiquen habilitats fonològiques.
Accesibles
Accesibles és una start-up que ofereix solucions inclusives d’accessibilitat cognitiva, comunicativa i sensorial basades en intel·ligència artificial. El seu objectiu és transformar l’educació, la informació i la comunicació digital mitjançant tecnologies innovadores. La seva eina, Melvin, adapta els entorns digitals per fer-los més comprensibles i accessibles, amb recursos com la lectura fàcil, els resums intel·ligents, la llengua de signes i els pictogrames.
La start-up universitària premiada ha estat:
PlanetAI Space
PlanetAI Space és una startup que aplica intel·ligència artificial i anàlisi d’imatges satel·litals per detectar i quantificar contaminants com el metà o el CO₂, i monitorar l’estat del capital natural del planeta. La seva tecnologia permet anticipar, analitzar i reduir l’impacte dels desastres ambientals de manera més eficient i econòmica que els mètodes tradicionals. Fundada per un equip científic multidisciplinari, busca convertir-se en una eina clau per a la sostenibilitat global i l’ús responsable de la IA.