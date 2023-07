Curso de Medicina personalizada y de precisión (UOC, BIST)

Para cursar Formación de Posgrado no necesitas titulación oficial universitaria. Si acreditas titulación universitaria oficial reconocida recibirás, según el curso superado, diploma de máster o diploma de postgrado. Si no la acreditas, recibirás un diploma de extensión universitaria. Superando especialización o curso recibirás, independientemente de los estudios previos, certificado de especialización o certificado de superación de curso. En especializaciones o cursos no hay que acreditar estudio previo.