Curso de Sistema universal de protección de los derechos humanos

Raquel Xalabarder Plantada

Catedrática de Propiedad Intelectual, UOC. Actualmente es directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, ​​ha sido Visiting Scholar en la Columbia University Law School, New York (2000-2001). Máster en Derecho (LLM) por la Law School de la Universidad de Columbia, Nueva York, 1993. Licenciada en Derecho (JD) por la Universidad de Barcelona, 1988. Profesora visitante de la Law School (beca Fulbright) de la Universidad de Columbia, Nueva York, 2000-2001. Honorarvertrag en el Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law, Múnich, 2008. Coordinadora del grupo de investigación consolidado DDI (Derecho de Internet), ha publicado extensamente en temas de derecho de autor, derecho de internet y cuestiones de derecho internacional privado.