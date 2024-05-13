AGRO Rural Digital
¿Vives en un entorno rural y quieres mejorar en el uso de las tecnologías digitales, sacarles el máximo provecho y de forma segura?
UOC Rural Digital es una comunidad de aprendizaje y capacitación digital pensada para ofrecer apoyo y nuevos conocimientos a personas que viven en municipios de hasta 5.000 habitantes, a través de 8 cursos especializados. Aprende a utilizar la inteligencia artificial en tu día a día y gana seguridad.
Matrícula abierta
Cursos con IA incorporada
Formación en línea
Los cursos son en línea, totalmente gratuitos y de fácil acceso desde cualquier dispositivo, flexibles y adaptables a tu disponibilidad de tiempo y conexión.
Docencia y mentoría
Contarás con acompañamiento docente y con una mentoría que te guiarán a la hora de hacer el curso. Además, tendrás acceso a nuestra comunidad, en la que compartiremos experiencias y propuestas prácticas para hacer red con otros estudiantes.
Inteligencia artificial
Aprende a utilizar la inteligencia artificial en cada curso de UOC Rural Digital. Descubre cómo aplicarla en situaciones reales y desarrolla habilidades digitales prácticas para tu día a día.
Certificación
Con la finalización de cada curso obtienes un certificado de formación expedido por la UOC, por la realización y superación de los retos con una dedicación mínima de 8 h por curso; si la dedicación llega a las 25 h, obtendrás el reconocimiento de un crédito UOC.
Mejora tus competencias digitales
Encontrarás herramientas, recursos y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para sacar el máximo rendimiento de la tecnología para tu día a día, tanto personal como profesional, y para moverte con confianza y seguridad por el mundo digital.
Con ejemplos, retos y actividades ubicadas en contextos rurales, te ayudará a incorporar tecnologías digitales a la gestión y la promoción de tu negocio, a moverte con facilidad y seguridad por las redes, a buscar información, a acceder y gestionar servicios digitales como bancos, seguros o administraciones públicas y a moverte con confianza por estos ámbitos de forma segura, cívica y ética.
Todo lo que debes saber del mundo digital
Buscar
Buscar información, evaluarla de forma crítica y organizarte con los contenidos y recursos que encuentres.
Colaborar
Comunicarte e interactuar, compartir con otras personas, colaborar y trabajar en red.
Proteger
Cuidar tu privacidad, la de los tuyos y la de tus dispositivos.
Innovar
Conocer herramientas y aplicaciones que te ayudan en el desarrollo profesional y en la creación de oportunidades.
Potencia tus habilidades digitales con IA
Con la incorporación de la IA en los cursos, aprenderás herramientas prácticas y, sobre todo, ganarás seguridad en tu día a día y en el ámbito laboral. No dejes pasar la oportunidad de potenciar tus competencias digitales con la IA.
Conectando y participando en red
Te capacita para participar a través de la red y establecer relaciones de colaboración útiles y seguras.
El poder de la red: comunicación y colaboración sin fronteras
Aprende a comunicar e interactuar de manera efectiva, a compartir, colaborar y trabajar en red, mejorando tu experiencia digital con la ayuda de la IA genera mensajes más claros, prepara reuniones con eficacia y potencia el trabajo en equipo.
Protegiendo digitalmente a las comunidades
Te capacita para la búsqueda de información y para su valoración crítica, con herramientas para ordenarla y sacar el máximo provecho de aquello que encuentras según tus intereses.
Escudo digital: cómo asegurar nuestra privacidad en la red. Ciberseguridad
Aprende a protegerte a ti y a tus dispositivos, garantizando la privacidad personal y digital, y descubre cómo la IA puede ayudarte a detectar riesgos de seguridad y fraudes en línea.
Actualizándose digitalmente
Te capacita en habilidades, herramientas y aplicaciones que te permiten innovar, emprender e impulsar tu iniciativa o carrera profesional.
Emprendimiento digital: planes de negocio y habilidades profesionales para la innovación
Descubre herramientas y aplicaciones para potenciar tu carrera y crear nuevas oportunidades, optimizando tu desarrollo profesional con la IA: desde la elaboración de un currículum hasta la detección de nuevas salidas laborales y de visibilidad digital.
¿Tienes dudas?
Escríbenos un correo electrónico a formacio_subvencionada@uoc.edu y nos pondremos en contacto contigo.
