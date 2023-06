En el Grau d'Arts, cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), coincident amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per a consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en la mateixa. Aquests projectes, combinen una diversitat de metodologies de treball per abordar projectes artístics de diferent naturalesa. L'estudiant ha de gestionar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històric-teòrics per a la creació de d...

Per matricular aquesta assignatura l'estudiant ha d'haver superat 180 ECTS del Grau. Es recomana que dins d'aquests 180 ECTS l'estudiant hagi cursat les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Aquesta és una assignatura de 18 ECTS, que equivalen a 450 hores de treball de l'estudiant durant un semestre.

En el Grau d'Arts, cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), coincident amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per a consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en la mateixa. Aquests projectes, combinen una diversitat de metodologies de treball per abordar projectes artístics de diferent naturalesa. L'estudiant ha de gestionar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històric-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.

Per finalitzar el Grau es cursa el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura consisteix a realitzar un últim projecte individual, síntesi dels coneixements adquirits al llarg de tot el Grau i orientada a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Per això, per matricular-se d'aquesta assignatura, cal haver superat un mínim de 180 ECTS del Grau i haver cursat totes les assignatures obligatòries del Grau, així com la majoria d'optatives (210 ECTS en total), i que dins d'aquestes estiguin les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Per realitzar el TFG l'estudiant compta amb la guia del tutor del treball final, qui fa l'acompanyament necessari perquè es pugui desenvolupar el seu treball. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar en cada un dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats o defensa. El treball final conclou amb una defensa virtual en què l'estudiant ha de fer una exposició argumentada de la seva feina davant d'una comissió d'avaluació.



Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, es pot consultar el pla docent.

