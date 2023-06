Especialización de Trastornos del Desarrollo

La especialización se dirige fundamentalmente a profesionales de la enseñanza y de la psicología (maestros, profesores, psicólogos, pedagogos y psicopedagogos). Concretamente, la formación que se ofrece se dirige a maestros que se quieren especializar en trastornos del desarrollo. Por este motivo, las áreas de trabajo se concentran en el ámbito educativo formal, como por ejemplo maestros de educación especial especialistas en audición y lenguaje en centros de enseñanza primaria encomenderos y centros específicos de educación especial, o en equipos *multiprofessionals, como las unidades de apoyo a la educación especial (USEE), los centros de recursos educativos para deficientes auditivos (CREDA), los centros de recursos educativos para deficientes visuales (CREDV), etc. Además, se dirige a otros profesionales del ámbito educativo (pedagogos, psicólogos y psicopedagogos) que generalmente llevan a cabo el trabajo en equipos psicopedagógicos (equipos de atención primaria, EAP;...

Además, se dirige a otros profesionales del ámbito educativo (pedagogos, psicólogos y psicopedagogos) que generalmente llevan a cabo el trabajo en equipos psicopedagógicos (equipos de atención primaria, EAP; CREDA) o departamentos de orientación. A estos profesionales el posgrado los proporciona unos conocimientos muy adecuados para poder guiar, orientar y asesorar los profesionales que intervienen directamente en los alumnos con dificultades de aprendizaje.



Finalmente, el máster también se dirige a otros profesionales relacionados con la valoración de las dificultades de aprendizaje y la intervención para solucionarlas (logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, trabajadores sociales, etc.). Los profesionales de estos perfiles intervienen directamente o indirectamente en niños que tienen dificultades, tanto en el ámbito del sistema educativo formal como en el del entorno educativo no formal, e incluso en ámbitos más clínicos.