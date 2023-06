Especialización de Packaging y Diseño sostenible

Amalia Susana Creus

Subdirectora de Docencia y profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comuniación de la UOC. Doctora en Educación y Artes visuales por la Universidad de Barcelona y Master en Comunicación y Cultura por la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Experta en comunicación, es miembro del grupo de investigación KIMO (Knowledge and information management in organizations). Ha sido Predoctoral Visiting Scholar en el departamento de Sociología de la University College Dublin, en la Facultad de Civil Law de la Universidad de Malta y al Departamento of History of Art and Screen Media del Birkbeck College, Londres. Sus principales intereses de investigación son los cambios en la sociedad red, la cultura visual y la innovación docente en contextos de educación en línea.