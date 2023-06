Diploma de Posgrado de Armed Conflicts (UOC, UNITAR)

El Posgrado en Conflictos Armados es una oportunidad única diseñada para aumentar la comprensión de los conflictos en todas sus dimensiones y explorar innovadoras aproximaciones a su gestión, resolución y transformación, con la ayuda the académicos líderes en el mundo y expertos.

Construido con la combinada expertez de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) tiene como objetivo equipar a los participantes con un amplio conjunto de habilidades, conocimientos de primera mano y expertez única desde el campo. El postgrado ( ver más información abajo) es adecuado para profesionales que trabajan en zonas de conflicto, dentro del marco de organizaciones regionales, gubernamentales y no gubernamentales, también para estudiantes graduados, jónvenes investigadores u otros académicos que interesados en aumentar su conocimiento sobre conflictos y adquirir habilidades sobre cómo resolverlos mejor.

Eligiendo el pos...