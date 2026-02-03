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EduTECH Emprèn es un programa de preaceleración para proyectos emprendedores del sector del aprendizaje en línea (e-learning) que tiene como objetivo apoyar el desarrollo del prototipo o servicio, la definición del modelo de negocio y la constitución como empresa o iniciativa emprendedora con un alto potencial de crecimiento. El programa consta de dos fases, una de formación y otra de mentoría personalizada para cada proyecto, impartidas en línea a través de la incubadora virtual de Hubbik con la colaboración de personal experto de la UOC y otras instituciones del sector. EduTECH Emprèn. Creemos en la educación. La reinventamos contigo. Programa subvencionado por el Departamento de Empresa y Trabajo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.