La rectora de la UOC, Àngels Fitó, és la nova presidenta del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA) , una xarxa internacional creada el 1971 que aplega quaranta universitats de l'Amèrica Llatina i Europa, i que se centra en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. Fitó ha assumit el nou càrrec en la 57a. reunió de la Junta Directiva , que ha tingut lloc el 18 d'octubre a Santo Domingo (República Dominicana).

La rectora assumeix aquesta nova responsabilitat i afirma que se sent "molt honorada" i sobretot "molt compromesa" amb el propòsit de CINDA. "Volem treballar conjuntament des dels dos costats de l'Atlàntic per garantir l'assegurament de la qualitat del sistema universitari, l'impuls a la internacionalització i la cooperació entre universitats, i ho volem fer en un moment en què el sistema ha de donar resposta a les necessitats de formació al llarg de la vida del gruix de la població", afirma.

Àngels Fitó ha tingut el suport unànime dels rectors i rectores presents en aquesta 57a. reunió de la Junta Directiva, que ha tingut lloc al campus de Santo Domingo de la Pontifícia Universitat Catòlica Madre y Maestra de República Dominicana.

En el cas de la UOC, és la segona vegada que un rector assumeix aquest càrrec. El rector Josep A. Planell també va ser president de CINDA del 2016 al 2022. La participació de la UOC en aquesta xarxa internacional ha estat rellevant per establir aliances amb universitats iberoamericanes, com ara la Universitat de Talca i la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile), la Universitat del Nord i la Universitat dels Andes (Colòmbia), la Universitat Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), l'Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey (México), o la Universitat Peruana Cayetano Heredia i la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. A totes les universitats de la xarxa les uneixen l'aposta per la qualitat de l'educació superior a la regió i la necessitat d'establir vincles i aprenentatges a escala institucional.

La rectora Fitó reforça vincles en la seva segona visita a l'Amèrica Llatina

L'elecció de la rectora de la UOC com a nova presidenta de CINDA i la participació en la 57a. reunió de la Junta Directiva de la xarxa s'emmarquen en la segona visita d'Àngels Fitó a l'Amèrica Llatina . Fitó també ha visitat l'Uruguai i Xile, on ha pogut fer trobades amb la comunitat UOC de la regió i ha pogut consolidar relacions acadèmiques i institucionals. També ha tingut l'oportunitat d'explorar noves oportunitats de col·laboració en l'àmbit de la transformació digital, la innovació educativa i l'educació al llarg de la vida.

Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA)

El Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA) és una corporació internacional sense finalitat de lucre integrada per quaranta universitats de l'Amèrica Llatina i Europa . Entre les institucions catalanes hi ha la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); de la resta de l'Estat espanyol, en són membres la Universitat de Cantàbria i la Universitat de Màlaga. CINDA explora temes centrals sobre política i gestió universitària amb l'objectiu de posar el coneixement acumulat al servei de les polítiques públiques i de les institucions corresponents.

Aquesta xarxa internacional posa especial èmfasi en l'assegurament de la qualitat d'universitats i programes, i disposa d'un instrument únic per fer-ho: l'Institut Internacional per a l'Assegurament de la Qualitat (IAC), establert "com a resposta a una demanda creixent d'acreditació i avaluació de la qualitat".