La rectora de la UOC, Àngels Fitó, emprendrà la seva segona visita a l'Amèrica Llatina amb l'objectiu de visitar la comunitat UOC a la regió i consolidar les relacions acadèmiques i institucionals, així com explorar noves oportunitats de col·laboració en l'àmbit de la transformació digital, la innovació educativa i l'educació al llarg de la vida. La rectora visitarà l'Uruguai i Xile, acompanyada de la vicerectora de Docència i Aprenentatge, Teresa Guasch. A continuació, la rectora anirà a la República Dominicana per enfortir diverses aliances estratègiques a Llatinoamèrica. Paral·lelament, el vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez, coincidirà amb elles a Xile i durà a terme una visita a Colòmbia, consolidant així la presència de la institució en el continent

El 2023 va ser el primer viatge de la rectora Fitó al continent, on va visitar Colòmbia, l'Equador i Mèxic. Durant aquest primer acostament del seu mandat, la rectora va destacar la importància de l'Amèrica Llatina per a la UOC, que compta amb una significativa comunitat d'estudiants, alumnis, professors col·laboradors, aliats i professionals llatinoamericans. En aquesta segona ocasió, el focus es posa a reforçar els vincles establerts i forjar noves aliances estratègiques a l'Uruguai, Xile i la República Dominicana, on també assistirà a la Junta Directiva del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA).

Enguany, la visita comença el 7 d'octubre a la ciutat de Montevideo, a l'Uruguai, on la comitiva de la UOC es reunirà amb el Ministeri d'Educació i Cultura, l'Institut Acadèmic d'Educació Social, el Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD), la Universitat d'Enginyeria i Tecnologia (UTEC) i l'Institut Acadèmic d'Educació Social (IFES), per explorar i enfortir col·laboracions entre les institucions. La seva estada finalitzarà amb un sopar amb la comunitat UOC de l'Uruguai.

El següent punt de trobada serà a Santiago de Xile, amb la Universitat Diego Portales (UDP), l'Institut Professional de la Fundació Duoc UC, l'Institut Professional AIEP, l'IPLACEX, la Universitat Andrés Bello (UNAB) i l'Institut Santo Tomás. La rectora i el vicerector també mantindran reunions amb la Universitat Catòlica de Valparaíso i la Universitat de Viña del Mar. El seu pas per Xile acabarà amb una trobada amb la comunitat UOC del país.

Des d'allà, la comitiva de la UOC es dividirà en dos grups. La rectora Àngels Fitó anirà a la República Dominicana, on participarà en la 57a Reunió de la Junta Directiva de CINDA, un esdeveniment en què impartirà una conferència denominada "Com la UOC utilitza la IA en el seu model educatiu". En aquesta trobada, els rectors de diverses institucions d'educació superior continuaran treballant per al desenvolupament, la innovació, la recerca i la formació de capital humà avançat. Per part seva, el vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Manel Jiménez, visitarà Colòmbia, un dels països amb més representació de la Universitat, on assistirà a la Trobada d'Universitats Colombianes i Espanyoles organitzada per l'Associació Colombiana d'Universitats (ASCUN) i la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE).

Aquesta visita reafirma el compromís de la institució de continuar construint ponts entre Europa i l'Amèrica Llatina. "Avui, en el present, la nostra relació amb l'Amèrica Llatina és més rellevant que mai. Aquesta regió no només és un motor de creixement per a la UOC, sinó també un espai d'intercanvi i aprenentatge mutu. Cada visita em permet conèixer més de prop la nostra comunitat: les seves aspiracions, els seus desafiaments i el seu enorme potencial", afirma la rectora Fitó. "A més", afegeix, "em dona l'oportunitat de compartir les innovacions i els avenços que estem desenvolupant a la UOC, especialment amb el canvi de paradigma que representa la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació, davant la qual ens hem dotat d'un manifest de posicionament i d'un document intern de principis d'ús, a més de capacitar i acompanyar la nostra comunitat. Aquesta visita és també l'oportunitat per compartir avenços en àrees com la transformació digital i els nous formats d'aprenentatge".