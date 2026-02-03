Com són els cursos d'idiomes online?
Amb els cursos d'idiomes online de la UOC, les llengües no només s'aprenen, també es viuen. Parla, escolta, llegeix i escriu amb els nostres cursos d'idiomes amb metodologia 100 % online: sense horaris ni classes magistrals.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
Material didàctic propi
De principiant a avançat
Semestral, anual o intensiu
Cursos específics enfocats al món laboral
Cursos preparatoris per a superar exàmens oficials
Cursos d’idiomes online
Com s'aprenen idiomes online amb la UOC
Sense classes ni horaris
Un aprenentatge adaptat al teu dia a dia, per formar-te al teu ritme i allà on vulguis.
Professorat amb experiència
Aprèn idiomes online amb el seguiment personalitzat del nostre professorat professional.
Metodologia amena
Practica l'idioma relacionant-te amb companys d'aula de manera distesa i divertida.
Destreses lingüístiques
L'entorn digital afavoreix l'aprenentatge i la pràctica de les destreses lingüístiques
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Vols més informació?
Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.