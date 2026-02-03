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Campus

Com són els cursos d'idiomes online?

Amb els cursos d'idiomes online de la UOC, les llengües no només s'aprenen, també es viuen. Parla, escolta, llegeix i escriu amb els nostres cursos d'idiomes amb metodologia 100 % online: sense horaris ni classes magistrals.

Sense classes ni horaris

Modalitat 100% online

Material didàctic propi

Nivell

De principiant a avançat

DURADA

Semestral, anual o intensiu

PROFESSIONALITZADORS

Cursos específics enfocats al món laboral

PREPARATORIS

Cursos preparatoris per a superar exàmens oficials

Cursos d’idiomes online

Com s'aprenen idiomes online amb la UOC

Sense classes ni horaris

Un aprenentatge adaptat al teu dia a dia, per formar-te al teu ritme i allà on vulguis.

Professorat amb experiència

Aprèn idiomes online amb el seguiment personalitzat del nostre professorat professional.

Metodologia amena

Practica l'idioma relacionant-te amb companys d'aula de manera distesa i divertida.

Destreses lingüístiques

L'entorn digital afavoreix l'aprenentatge i la pràctica de les destreses lingüístiques

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?

Pots consultar la política de privacitat al següent enllaç.

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