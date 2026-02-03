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Campus

Què és el curs preparatori d'accés a la universitat online?

Ara pots entrar a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys. Prepara't 100 % online per superar les proves d'accés a la universitat i aconsegueix el teu somni universitari.

Et facilitarem diferents tècniques d'estudi i tot el temari necessari per superar la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys.

Sense classes ni horaris

Modalitat 100% online

Durada de 6 a 12 mesos

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Tria el teu curs preparatori

Curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Prova en català

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Curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Prova en espanyol

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Curs d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català

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Accés a la universitat

Descobreix les diferents maneres d'accedir a la universitat a partir dels 25 anys. El curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys et permet preparar-te la prova d'accés a la universitat amb una metodologia 100 % online. També pots accedir per la via d’accés de més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral superant una entrevista. Finalment, a partir dels 45 anys tens l'opció de superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys i una entrevista personal.

Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

Cursos d'accés a la universitat pera més grans de 25 i 45 anys

●     Més grans de 25 anys: persones que compleixin 25 anys o més l'any natural en què es fa la prova i que no tinguin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

●     Més grans de 45 anys: persones que compleixin 45 anys o més l'any natural en què es fa la prova i que no tinguin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

Accés a l'aula virtual, exercicis i tot el material de preparació per a la prova.

Examen d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Manuals adaptats a la preparació de les assignatures.

En completar el curs, es pot sol·licitar un certificat de formació contínua emès per la UOC. Aquest certificat acredita la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.

Si superes la prova d'accés per a més grans de 25 anys, podràs accedir a qualsevol universitat. Tindràs, a més, prioritat per accedir a la UOC. Amb la prova per a més grans de 40 i 45 anys podràs accedir a qualsevol dels graus que s'ofereixen.

Tant si vens de l'àrea de ciències com de la de lletres, pots accedir a qualsevol dels graus que ofereix la UOC.

Sí. Amb la prova per a més grans de 25 anys pots accedir als graus de formació professional.

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