Què és el curs preparatori d'accés a la universitat online?
Ara pots entrar a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys. Prepara't 100 % online per superar les proves d'accés a la universitat i aconsegueix el teu somni universitari.
Et facilitarem diferents tècniques d'estudi i tot el temari necessari per superar la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100% online
Durada de 6 a 12 mesos
Tria el teu curs preparatori
Accés a la universitat
Descobreix les diferents maneres d'accedir a la universitat a partir dels 25 anys. El curs d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys et permet preparar-te la prova d'accés a la universitat amb una metodologia 100 % online. També pots accedir per la via d’accés de més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral superant una entrevista. Finalment, a partir dels 45 anys tens l'opció de superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys i una entrevista personal.
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
Cursos d'accés a la universitat pera més grans de 25 i 45 anys
● Més grans de 25 anys: persones que compleixin 25 anys o més l'any natural en què es fa la prova i que no tinguin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
● Més grans de 45 anys: persones que compleixin 45 anys o més l'any natural en què es fa la prova i que no tinguin cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
Accés a l'aula virtual, exercicis i tot el material de preparació per a la prova.
Examen d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Manuals adaptats a la preparació de les assignatures.
En completar el curs, es pot sol·licitar un certificat de formació contínua emès per la UOC. Aquest certificat acredita la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.
Si superes la prova d'accés per a més grans de 25 anys, podràs accedir a qualsevol universitat. Tindràs, a més, prioritat per accedir a la UOC. Amb la prova per a més grans de 40 i 45 anys podràs accedir a qualsevol dels graus que s'ofereixen.
Tant si vens de l'àrea de ciències com de la de lletres, pots accedir a qualsevol dels graus que ofereix la UOC.
Sí. Amb la prova per a més grans de 25 anys pots accedir als graus de formació professional.
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