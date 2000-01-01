Llengua i estil de la UOC
El portal Llengua i estil de la UOC constitueix el llibre d'estil lingüístic de la Universitat i és l'espai de referència per garantir la qualitat de la llengua en els àmbits acadèmic i institucional. Aquest web ofereix criteris lingüístics i un ampli ventall de recursos i pautes d'edició permanentment actualitzats, amb continguts específics per a català, castellà i anglès.
Concebut per donar suport a tota la comunitat universitària (estudiantat, professorat i personal de gestió), aquest espai també s'adreça a tothom que vulgui potenciar la correcció, la claredat i l'eficàcia de les seves comunicacions orals i escrites.
Per facilitar la consulta, el web s'estructura en els cinc blocs següents:
- Criteris lingüístics: pautes essencials per resoldre dubtes concrets de gramàtica, ortografia i lèxic.
- Comunicació eficaç i redacció: eines i recomanacions per al procés de redacció i models de documents per a la comunicació institucional. A més de recollir el to comunicatiu de la UOC, inclou els recursos fonamentals per garantir un llenguatge respectuós, no sexista i lliure de discriminacions.
- Convencions formals: guies detallades per unificar la presentació formal dels textos, des de l'ús de majúscules i minúscules, abreviacions i escriptura de numerals, fins als tractaments protocol·laris, l'ús de tipografies o la formulació matemàtica.
- Nomenclatura de la UOC: criteris interns de traducció, varietats i ortotipografia.
- Biblioguia "Català: recursos lingüístics": recull d'obres de referència, fonts documentals i eines de suport especialitzades per aprofundir en tota mena d'aspectes lingüístics.
A més d'aquests blocs principals, es proporcionen enllaços a altres eines d'interès, al programa de voluntariat lingüístic i cultural "Xerra que Xerra" i a la normativa sobre l'ús de les llengües a la Universitat.
Convidem a explorar tot el contingut i a fer-lo servir com a eina de consulta habitual per assegurar que les comunicacions assoleixin el màxim rigor lingüístic.
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