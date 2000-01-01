Convencions formals
Aprendre a redactar un text és també fer servir amb adequació una sèrie de convencions formals que van més enllà de l'ortografia o la gramàtica. La qualitat d'un text també depèn de la correcció i la coherència en l'ús de majúscules i minúscules; si es fan servir abreviacions, cal que siguin les establertes per la norma si volem ser entesos; l'ús de negretes, cursives i versaletes també afecta el resultat comunicatiu que cerquem. Aquests aspectes i alguns altres són tractats en aquest apartat.